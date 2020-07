Calcio: Foggia, Viscomi e Gerbaudo potrebbero essere confermati

- In Serie D il Foggia sta iniziando a programmare la prossima stagione. Il difensore Francesco Viscomi potrebbe restare in Puglia. Presto il presidente Roberto Felleca lo incontrerà per cercare l’intesa economica. Anche il centrocampista Matteo Gerbaudo potrebbe essere confermato. Contatti con la Juve e il Torino per portare in prestito al Foggia alcuni calciatori della Primavera di queste due squadre. Ninni Corda non sarà confermato come allenatore, tornerà a fare il dirigente del Foggia.Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Vincenzo Cangelosi, Sandro Pochesci ed Enzo Maiuri. L’amministratore delegato Davide Pelusi e Roberto Felleca si stanno attivando sul calcio mercato per allestire una squadra competitiva. La Covisod ha accettato l’iscrizione del Foggia al Campionato di Serie D. L’obiettivo della squadra pugliese nella prossima stagione è ottenere a Maggio 2021 la promozione in Lega Pro.