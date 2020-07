Tennis: Fognini ha ripreso ad allenarsi

Fabio Fognini ha ripreso gli allenamenti a Maglie in provincia di Lecce al Circolo Tennis dopo le operazioni alle caviglie di un mese fa. Insieme a Fognini c’è il suo allenatore Corrado Barazzutti. Fabio sta cercando di tornare in forma per rientrare in campo a Settembre per partecipare agli Internazionali di Francia al Roland Garros a Parigi e a Roma agli Internazionali d’Italia. Corrado Barazzutti ha dichiarato:” Ringrazio Antonio Baglivo direttore Sportivo del CT Maglie per la sua disponibilità”.Andreas Seppi, Stefano Travaglia Gianluca Mager, Salvatore Caruso e Marco Cecchinato giocheranno il torneo di Todi in provincia di Perugia dal 15 Agosto al 23 Agosto. Tra le donne la britannica Johanna Konta non parteciperà al torneo WTA di Palermo che si giocherà da lunedì prossimo 3 Agosto. Continuerà ad allenarsi in Gran Bretagna. Giocheranno a Palermo con una wild card Camila Giorgi e Jasmine Paolini.