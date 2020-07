Champions League: chi sono le favorite per la vittoria finale

Un anno molto particolare per il mondo del calcio, toccato profondamente dall’emergenza sanitaria che ha sconvolto un po’ tutto il mondo. Sono stati mesi difficili anche per le squadre che militano nelle competizioni europee, con il lockdown che ha fermato lo svolgimento delle manifestazioni più importanti a livello continentale.





Ad agosto, però, sia la Champions League che l’Europa League riprenderanno e ci sarà nuovamente da divertirsi, soprattutto con una formula che non prevede più andata e ritorno, ma una partita secca in cui potrà succedere veramente di tutto. Ecco spiegato il motivo per cui i tanti appassionati di betting online sono costantemente alla ricerca di ottimi consigli per le scommesse sulla Champions League, in particolar modo su questa edizione che pare decisamente più complicata da pronosticare rispetto alle precedenti.





L’anno giusto per la Juve? I bookmakers dicono di no





Ormai manca veramente pochissimo all’appuntamento più atteso da parte di tanti appassionati di calcio, ovvero alla ripresa della Champions League, in un mese di agosto che si preannuncia ancora più caldo del solito. Il nuovo calendario della competizione è ovviamente pronto, ma il tabellone deve ancora essere completato. Il motivo? Semplice, visto che si devono disputare ancora delle gare di ritorno degli ottavi di finale.





Ad esempio, la Juventus deve ribaltare la sconfitta subita in Francia in casa del Lione, dove è stata battuta 1-0. Un compito non impossibile, anche se la squadra di Maurizio Sarri è sembrata veramente a corto di energie dopo una stagione letteralmente estenuante. Che la rimonta contro il Lione possa davvero rappresentare la molla per trovare quelle energie giuste per vincere la tanto agognata Coppa dei Campioni?





I bookmaker ci credono poco, visto che danno sempre più spazio a squadre come Barcellona e Bayern Monaco. Se i catalani devono ancora affrontare la sfida di ritorno degli ottavi di finale, in casa contro il Napoli e si partirà dal risultato di 1-1, e non possono permettersi di sottovalutare la squadra guidata in panchina da Gennaro Gattuso. Per i tedeschi le cose sono diverse, dato che hanno già mezzo piede ai quarti di finale dopo la netta vittoria per 3-0 all’andata contro il Chelsea e considerando anche come il campionato in Germania si sia concluso già da qualche giorno; inoltre, dopo il lockdown la compagine bavarese sembra attraversare davvero uno stato di forma strepitoso.





Manchester City e la sorpresa Atalanta





Il Manchester City dovrà chiaramente fare l’impresa e confermare il 3-1 con cui si è imposto al Santiago Bernabeu. La squadra di Guardiola, però, sembra proprio una delle favorite per la vittoria finale, anche se nel turno successivo, qualora dovesse riuscire a estromettere dalla corsa al titolo gli spagnoli, dovrà vedersela con la Juve oppure con il Lione.





Anche il Bayern troverà sulla sua strada la vincente tra Napoli e Barcellona ai quarti di finale. Si prevedono scintille, invece, nei due quarti che sono già stati assegnati, ovvero Atalanta – PSG e Lipsia – Atletico Madrid. Che sia la volta buona per la squadra di Simeone? Contro i tedeschi teoricamente dovrebbe avere gioco facile, anche se nelle partite secche può succedere certamente di tutto. Nel match tra gli orobici e la squadra francese, l’Atalanta potrebbe sfruttare uno stato di forma straordinario e fare il colpaccio, diventando la vera e propria mina vagante di questa edizione della Champions League