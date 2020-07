Lega Pro, Monopoli: Scienza rinnova sino al 2022

FRANCESCO LOIACONO - In Lega Pro l’allenatore del Monopoli Giuseppe Scienza ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2022. Per il tecnico sarà la quarta stagione consecutiva sulla panchina della squadra pugliese. Scienza col Monopoli si è qualificato per tre anni consecutivi ai play off per la promozione in B. Il direttore sportivo dei biancoverdi pugliesi Massimo Cerri ha rescisso il contratto ed è passato al Catanzaro in Lega Pro. Per la sua sostituzione si parla di Marcello Chiricallo che per il momento è il responsabile del settore giovanile del Monopoli. Per quanto riguarda il calcio mercato tornerà a Monopoli dalla Sicula Leonzio dopo il prestito, il difensore Michele Ferrara. In dubbio la conferma del centrocampista greco Aris Rota. Sarebbe stato richiesto dal Como in Serie C. Il presidente del Monopoli Onofrio Lopez sarebbe in trattativa col Potenza per il difensore Simone Sales. Lopez vuole allestire una squadra competitiva per cercare di qualificarsi ai play off.