Conte rischia subito l'esonero

Fatal Verona non solo per l'Inter che, alla luce del sofferto 2-2 ottenuto nella serata di giovedì 9 luglio, potrebbe aver scritto la parola "fine" ai sogni scudetto, ma anche per il suo allenatore Antonio Conte. Le discutibili scelte tecniche adottate dal tecnico nerazzurro nella gara del Bentegodi, insieme alla sconfitta interna con il Bologna, mettono a serio rischio la sua posizione. E' quanto anticipato nella mattinata di venerdì 10 luglio da Diretta Goal che accenna su un possibile quanto imminente esonero dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana.