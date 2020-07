(credits: Ssc Bari Fb)

L'urna ha riservato al Bari la Ternana quale squadra che affronterà nel quarto di finale dei Play Off di Serie C, in programma alle ore 20.30 del 13 luglio. E' quanto emerso dal sorteggio svoltosi in videoconferenza, nella mattinata di venerdì 10 luglio.La compagine umbra, dopo aver eliminato il Monopoli, espugnando per 1-0 il Veneziani, resterà nei dintorni di Bari per poter preparare al meglio la sfida in programma al San Nicola di lunedì prossimo.La Ternana, reduce dalla Finale di Coppa Italia persa con la Juventus Under 23 lo scorso 27 giugno e dal primo successo nei playoff sul Catania, si accredita quale avversaria dura per il Bari.