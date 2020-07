Coronavirus: Ue pubblica linee guida per crociere

L'Ue attraverso il programma EU Healthy Gateways ha pubblicato le linee guida per la ripartenza delle crociere durante l'emergenza covid-19. Tra le misure si invitano le compagnie delle crociere a monitorare costantemente la situazione della diffusione della pandemia e le misure di restrizione nei diversi Paesi, prima di intraprendere un viaggio.Ogni nave da crociera dovrebbe avere a bordo un piano scritto per gestire eventuali casi di covid-19, accordarsi con i porti perché siano predisposti servizi di ambulanza e pronto intervento per passeggeri che ne abbiano necessità, assicurarsi con i porti che sia possibile organizzare rimpatri e cambi di personale della nave.Inoltre, le navi prima di intraprendere il proprio viaggio devono organizzare un piano per garantire alloggi per pazienti in quarantena nei porti che incontreranno lungo il tragitto, avere disponibilità di test a bordo e formare adeguatamente il personale per l'emergenza. Le compagnie devono ridurre personale e passeggeri per assicurare il distanziamento fisico per evitare il contagio e devono obbligatoriamente comunicare qualsiasi caso di Covid-19 a bordo.Infine, EU Healthy Gateways supporterà le autorità nazionali per ispezioni a bordo delle navi con lo scopo di verificare che tutte le misure per la salute pubblica siano rispettate. Clia, l'associazione internazionale dell'industria crocieristica, ha accolto con soddisfazione la pubblicazione del vademecum.