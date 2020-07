Covid-19, Tennis: la WTA annulla i tornei in Cina del 2020

La WTA ha cancellato i tornei di tennis donne del 2020 in Cina per il Covid 19. Sono stati annullati il torneo di Pechino, quello di Wuhan. Il torneo di Nanchang, quello di Zhengzhou, di Guangzhou e Shenzhen. Tra gli uomini nel torneo di esibizione “Racchetta d’oro” a Torino il pugliese Andrea Pellegrino ha vinto 6-4 6-4 contro Simone Roncalli. Federico Maccari ha superato 6-4 6-1 Andrea Guerrieri. Edoardo Eremin ha prevalso 2-6 6-3 11-9 su Andrea Vavassori. Nei Campionati Europei Orientali a Belgrado in Serbia il croato Borna Coric ha perso 6-7 7-6 0-2 per l’infortunio muscolare contro il bulgaro Alexander Zverev.E’ stato annullato anche il torneo di tennis maschile ATP di Washington che si doveva svolgere ad Agosto per l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti d’America. Si giocheranno invece in America l’Open Usa dal 31 Agosto al 13 Settembre e tra Settembre e Ottobre il Masters 1000.