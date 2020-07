Foggia: l'imprenditore Gianluca Pellino è interessato ad acquistare la società

- L’imprenditore Gianluca Pellino potrebbe acquistare il Foggia. Ha presentato l’offerta di 750 mila Euro al presidente della società pugliese Roberto Felleca per acquisire l’80% delle quote. Aspetta una risposta. La socia Maria Assunta Pintus vuole anch’essa acquistare gran parte delle quote da Felleca. La Pintus vorrebbe presentare a Felleca una proposta economica importante e di programmazione triennale per il rilancio del calcio a Foggia. Felleca vorrebbe invece restare l’unico proprietario del Foggia. Felleca dovrà incontrare presto Pellino e la Pintus per risolvere la crisi societaria nell’interesse del Foggia e dei suoi tifosi. I sostenitori della squadra dauna sono molto preoccupati per il futuro.Intanto il terzo socio del Foggia, l’amministratore delegato Davide Pelusi, ha presentato alla sede della LND la documentazione necessaria per l’iscrizione del Foggia in Serie D, che sarà esaminata dalla Covisod, la Commissione di Vigilanza delle Società della Lega Nazionale Dilettanti. Si attende l’ok della Covisod per iniziare a programmare in modo concreto la prossima stagione del Foggia.