Doppia preferenza, Pellegrino: “Italia in Comune pronta a tornare in Aula"

LECCE - “Il Consiglio regionale sia nuovamente convocato e provveda autonomamente a colmare un vulnus nella legge elettorale: la Puglia deve dotarsi della doppia preferenza di genere, senza indugi e tentennamenti. Come Italia in Comune annunciamo la nostra disponibilità al totale adeguamento alla legge nazionale di riferimento, sia sulla possibilità per ogni elettore di indicare sulla scheda due candidati di ambo i sessi, sia nella composizione delle liste nel rapporto 60/40. Ci soddisfa che nelle ultime ore diverse forze politiche, tanto della maggioranza quanto delle opposizioni, abbiamo rilanciato con forza la necessità di tornare in Aula rinunciando alla mole di emendamenti che nulla hanno a che vedere sul tema del pari accesso tra i sessi alla vita politica regionale. Pertanto ci auguriamo che nelle prossime ore il presidente Mario Loizzo, nelle piene prerogative a lui assegnate, possa convocare una nuova seduta”. Lo dichiara il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia,