Tv: record di ascolti per Temptation Island

Record storico per "Temptation Island" che con la puntata più vista di sempre nella storia del programma si conferma leader della serata con 4.029.000 spettatori e il 28.04% di share (che sale al 32.43% sul target commerciale). La trasmissione ha toccato picchi del 41.16% di share e 4.667.000 di telespettatori.Da segnalare, inoltre, il formidabile il successo di visione della trasmissione sui device digitali. Nella settimana successiva alla messa in onda della quarta puntata, la trasmissione ha all'attivo un totale di oltre 4 milioni e 700 mila video visti. Un volume che rappresenta un tempo di visione pari a 58 milioni 153 mila minuti complessivi. Un risultato eccellente che corrisponde a 379 mila dispositivi collegati con “Temptation Island” nel minuto medio.Grande successo anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il podio degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo.