Francesca Franzoso: ''Mazzarano ha condiviso il "sistema" che ha ammazzato la sanità''

Il collega Mazzarano dovrebbe orientare meglio i suoi strali, in fatto di sanità. Il colpevole dei disservizi spaventosi di cui parla ha un nome e un cognome, e guida la maggioranza di cui Mazzarano stesso è fulgida espressione.Lo dichiaraconsigliere regionale, in replica alle dichiarazioni di Michele Mazzarano. Le parole di Mazzarano sono offensive verso i cittadini che, da cinque anni, vedono negato un adeguato diritto alla cura. Ed è ipocrita scaricare, sotto elezioni, la responsabilità del disastro sulla Asl di Taranto, per non colpire il vero colpevole, ossia Emiliano, titolare della politica sanitaria regionale.Mazzarano si accorge solo o ora delle liste d'attesa? Dei servizi col contagocce? Un disastro causato dalle scorribande dei politici locali nella sanità e dal clientelismo come metodo di governo. Il collega, organico a questo "sistema", ci risparmi almeno il vittimismo avendo lui, con Emiliano, ammazzato la Sanità.