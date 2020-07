Lecce: la chiesa-scrigno di Santa Maria della Nova si trasforma nella suggestiva location 'Divinatione'

Per iniziativa dello stilista Pietro Paradiso, ideatore e direttore artistico dell’iniziativa, DIVINATIONE approda in Salento per preparare e affiancare il grande evento della sfilata di Christian Dior, offrendo anche a chi non potrà accedervi, la possibilità di partecipare alla rinascita di una Lecce, che ritrova, dopo un’invernata difficile, tutta la sua bellezza, la sua eleganza e il suo fascino inconfondibile di città della luce ocra e dei merletti barocchi.Per un’intera settimana, da, nella magnifica cornice della Chiesa di Santa Maria della Nova, in via Idomeneo, a due passi da Porta Napoli, il pubblico potrà ammirare le creazioni di un gruppo di artisti prestati alla moda e al design, i cui manufatti trovano nell’artigianalità una garanzia di qualità ed unicità.Oltre a quest’esclusivo show room permanente, esempio virtuoso si economia circolare, DIVINATIONE ospita quattro eventi culturali aperti al pubblico.Tutti i giorni, da domenica 19 a domenica 26 luglio, dalle h. 19.00 alle h. 24.00: SHOW ROOM con gli stilisti e designer:*PIETRO PARADISO, Gioia del Colle (BA)*BORBONE BORSE BY ANNA BONAFEDE, Catania,*IDA CHIATANTE, Martina Franca (TA)*ESMERALDA COLUCCI, Gioia del Colle (BA)*HÀGIOS BY GERRI ERRICO, Cerignola (FG),*MARTA LAGNA, Corigliano d’Otranto (LE)*VITO GURRADO, Bari*MICHY HANDMADE, Maglie (LE)*DOLORES MAURO, LecceIdeato e presentato da Giulietta Bandiera, giornalista, scrittrice e autrice televisiva Rai e Mediaset. La serata prevede una proiezione di brani tratti da un antico “dettato angelico” capaci ancor oggi di parlare al cuore di chi li riceve, che verranno proposti alla luce delle candele, sulle meravigliose note di un concerto dal vivo per arpa della musicista leccese Dolores Corlianò.Un percorso sia teorico che esperienziale di “educazione alla bellezza” condotto da due psicoterapeuti della Gestalt: Andrea Zizzari e Daniela Uglia.Condotto da Salvatore Calcagnile, ingegnere, imprenditore, project manager e presidente del Lions Club “Lecce Santa Croce”.Curato dallo stilista Pietro Paradiso e dall’Associazione Uì Together, composta da pazienti, medici e infermieri volontari uniti per la prevenzione e la cura dei tumori femminili.L’iniziativa prevede la presentazione di sette t-shirt, ciascuna recante un mantra che vuole essere un messaggio di speranza per lasciar andare il dolore e trasformarlo in guarigione. All’evento prendono parte alcuni allievi del Corso di Formazione “Quantum Biophysics Raja Yoga” di Matera, diretto da Rosalia Stellacci, i quali intoneranno un mantra, su musiche di Fabrizio Festa, a cui tutto il pubblico potrà unirsi spontaneamente per entrare nello spirito di comunione e risonanza di cui DIVINATIONE vuole farsi portatrice.*Hair Stylist ROBERTA APOS, Lequile (LE) *Allestimenti ESECUZIONE VERDE, Bari*Fotografia e grafica ALESSANDRO CAPURSO, Gioia del Colle (Ba)*Cocktail di benvenuto TENUTE CHIAROMONTE, Acquaviva delle Fonti (Ba)