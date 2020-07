Hi-tech: Oppo torna sul mercato con Reno4

Novità per OPPO, che, con la nascita della famiglia, torna prepotentemente sul mercato. La serie Reno4 ha un classico, ma ha anche una particolare. Ovviamente, ci sono delle particolari differenze tra i due modelli, e vi sono dei momenti maggiormente consigliati per un acquisto conveniente.I nuovissimi modelli della famiglia Reno, sono di, esattamente come quelli precedenti. Non cambiano quelle caratteristiche che rendono questi modelli i top di gamma nella fascia media. Parliamo di una particolare attenzione riservata ai comparti fotografici – che hanno in dotazione degli ottimi sistemi multiobiettivo, affiancati ad una grandissima cura all’estetica, rappresentata da un eleganteche cambiano.Sono dei dispositivi che vengono scelti in particolare da chi preferisce uno smartphone che debba essere molto, con un. In particolare sono utilissimi a tutti coloro che sono davvero interessati all’aspetto multimedia.Attualmente, i modelli Reno4 sono disponibili solo sul mercato della, quindi, è possibile acquistarli unicamente su importazione, anche se al più presto, saranno presenti anche sui mercati occidentali. Durante i prossimi mesi se ne saprà di più.Come detto prima, ci sono diverse differenze tra OPPO Reno4 e Reno4 Pro, ma anche alcuni punti in comune, in primis il processore. Sulla versione destinata al mercato asiatico, è disponibile, come processore, il, che supporta lo standard 5GLabase è disul modello classico e su quello PRO, anche se su Reno4 Pro è disponibile anche una versione maggiorata da. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, tagli dain entrambi i modelli.Per la, invece, vi sono alcune differenza. Se su Reno 4 l’obiettivo principale daè accompagnato da un grandangolare dae un sensore B&W da, sulla versione Pro è abbinato ase si vogliono scattare delle foto in notturna e a un teleobiettivo daMa vi è una differenza importante e sostanziale, parliamo del, che è dicon vetrodi Reno4, mentre su Reno 4 Pro è dicon vetroInfine, per quel che riguarda il prezzo di Reno4, è possibile un calo del prezzo già a partire dai tre mesi dalla vendita. A renderlo noto è l'analisi di Idealo . Inizialmente ci sarà soltanto una piccola riduzione, si parla di circa il 3% sul prezzo di vendita iniziale. Tra i sei e i sette mesi, invece, si avrà un risparmio davvero importante, si parla di circa il 20%. Dopo 12 mesi, poi, il risparmio sarà ancora maggiore, di circa il 30%, anche se si andrà ad acquistare uno smartphone ormai vecchio di un anno. Chi non ha la pazienza di aspettare, infine, dovrà stare attento al secondo mese dopo il lancio, in quanto potrebbe esserci un calo temporaneo di oltre il 16%.