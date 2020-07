(credits: Ssc Bari)

- Venerdì 17 luglio 2020, con inizio alle ore 20.45, Rai Sport trasmetterà in diretta Bari-Carrarese sul Canale 57 del digitale terrestre. La gara, che si disputerà al San Nicola a porte chiuse, sarà una delle due semifinali dei Playoff di Serie C.Nell'altra semifinale, il Novara ospiterà la Reggio Audace (nota anche come Reggiana) al "Silvio Piola". Il blasone piemontese, in caso di successo dei biancorossi sulla Carrarese, potrà essere l'avversario che il Bari incontrerà al San Nicola nella finalissima programmata per mercoledì 22 luglio 2020.