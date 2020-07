Le novità dell’estate per il settore del gaming

Quale potrebbe essere l’impatto in termini di vendite e di hype tra gli appassionati del settore tecnologico l’uscita imminente della Playstation 5 . E’ stata presentata come un grande evento e le prime indiscrezioni fanno ben sperare per un prodotto che punta molto sull’innovazione, una vera svolta e un cambio di guardia, forse necessario visto quello che è accaduto durante le ultime stagione per quanto riguarda giochi, tecnologia e argomenti affini come gaming e gambling online.Naturalmente in questa fase è quasi tutto una speculazione e una rincorsa a notizie e rumors non ufficiali, anche se la nuova Playstation 5 di fatto è già stata mostrata al grande pubblico. Si tratta a livello non ufficiale anche di una battaglia psicologica condotta nei confronti di Xbox che ha già annunciato uno show digitale di presentazione dei nuovi giochi che saranno presenti a cominciare dal prossimo autunno. Tuttavia le notizie che potrebbero trapelare riguardo la Playstation 5 sul prezzo e sul lancio stanno già facendo il giro del mondo, anche se in pratica non c’è nulla di certo e di ufficiale. La comunicazione e la campagna di marketing in un momento particolarmente delicato come questo, sono una delle armi fondamentali di reputazione digitale che Sony sta dimostrando di saper padroneggiare. Lo stesso tipo di campagna di comunicazione realizzato durante gli anni passati dalle sale di casinò online e di poker online, che hanno cavalcato alla grande l’hype della poker-mania, che impazzava in Italia così come nel resto d’Europa.La pubblicazione del calendario estivo di una personalità come quella di Jeff Grubb è di fatto una notizia già rilevante, nel contesto degli appassionati di giochi e di console di ultima generazione. La data del 13 luglio è indicativa visto che sta già raccogliendo molti commenti e feed, ma del resto l’uscita della nuova console dovrebbe coincidere con l’inizio dell’autunno, quindi dare alcune indicazioni in piena estate sarebbe una strategia di marketing piuttosto corretta e in linea con il modo di fare comunicazione da parte di Sony. Niente di nuovo sotto il sole, dunque, ma l’hype resta di livello elevato, dato le caratteristiche svelate e già annunciate della nuova Playstation 5. Del resto i dati sul gioco online, sia in termini di gaming, sia per il gambling con le società attive nei casinò online, indica come il 2020 sia fino a questo momento un anno davvero positivo per il settore del gioco digitale.Ci sarà da vedere quale e se ci sarà una pronta reazione da parte di Nintendo, Microsoft e Google, che attualmente si contendono la pole position, in termini di vendite di utenti che ne fanno utilizzo. Nella classifica perpetua al primo posto resta saldamente in testa la Sony, proprio per merito del secondo modello di Playstation, subito seguita da Nintendo DS e Game Boy, mentre successivamente ci sono ancora Playstation 4, Nintendo Wii e Microsoft Xbox 360. Le caratteristiche di una determinata console sono però importanti ma non fondamentali, visto che si tratta poi degli accessori e ancora di più dei giochi a fare la differenza. Il dato interessante che riguarda il comporto dei giochi e della videoludica più in generale indica come il periodo a cavallo tra il 2018 e il 2020 sia stato molto legato alle realtà di giochi che girano su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.Il comparto del gioco digitale che opera sul mercato come casino online NetBet sta vivendo una stagione importante, specialmente per quel che riguarda attrattive come roulette, slot online, baccarat e blackjack. Si nota in effetti una inversione di tendenza per quel che riguarda il pubblico che fino a qualche tempo fa aveva sempre scelto il poker rispetto agli altri giochi del casinò digitale. Per correre ai ripari sul versante poker online si sta pensando di creare una sorta di snap poker, un gioco veloce e adatto per essere praticato anche da dispositivi mobili quali smartphone e tablet. L’offerta del gioco online si sposta quindi in base alle aspettative e ai criteri di scelta del pubblico e della massa critica di utenti attivi, proprio come avviene per quanto riguarda la realtà delle console di ultima generazione. Si tratta in effetti di un mercato molto attivo che periodicamente muta pelle andando incontro alle esigenze dei propri utenti. Pensiamo ad esempio alla percentuale attuale di utenti che giocano online direttamente da dispositivo mobile, che rappresenta circa il 70% dei giocatori.Il mercato del settore del gioco è cambiato in modo netto nel corso degli ultimi anni, per quanto riguarda il settore dei casinò online, del gaming e del comparto videoludico odierno. Proprio per questo motivo i produttori di console hanno pensato bene di differenziare la propria offerta, prima con soluzioni e prodotti ibridi, ricordiamo il caso della Nintendo Switch, che sta avendo un certo rilievo in termini di vendite e di statistiche, così come gli ultimi modelli di Xbox e Playstation, che pur restando legati all’idea di console diciamo di tipo standard, hanno deciso di puntare anch’esse su innovazione e su un livello di gameplay sempre più sofisticato e performante, stando almeno ai blog specializzati e ai feed rilasciati dagli utenti che le hanno provate e hanno deciso di acquistarle.Sul fronte delle notizie che riguardano il mercato del gaming e quello del gambling, c’è molto fermento per questo 2020 e così sarà anche dopo l’estate, seguendo il trend del momento. Per tornare alla questione Sony c’è quindi da attendere le consuete comunicazioni ufficiali, anche se si preannuncia un’estate particolarmente calda e ricca di scoop e di informazioni per quanto riguarda le console, le caratteristiche principali e i giochi che gireranno sulla nuova Playstation 5. In attesa che la pronta riposta di Microsoft e di Nintendo non tarderà ad arrivare. Gli appassionati del settore videoludico dovranno quindi attendere ancora qualche settimana per conoscere le ultime news su un settore che vivrà senza dubbio un autunno all’insegna dell’hype e delle novità, per i videogames così come per tutti i giochi dei casinò digitali.