Il Bitonto conferma l'allenatore Taurino e l'attaccante Patierno

In Lega Pro il Bitonto ha confermato l’allenatore Roberto Taurino. Alessandro Degli Esposti è il nuovo direttore sportivo, subentra a Leonardo Rubini. Luigi Anaclerio è il nuovo vice allenatore. Gianni Iurino sarà il preparatore dei portieri. Paolo Rizzo il nuovo preparatore atletico. Confermato l’attaccante Cosimo Patierno che ha realizzato 22 gol in Serie D, prima che il torneo fosse annullato per il Covid 19. Restano a Bitonto anche il portiere Figliola e il centrocampista Piarulli. Interesse per il centrocampista Dettori del Potenza.La festa ufficiale per la storica promozione in Lega Pro del Bitonto si svolgerà a Settembre, quando sarà presentata la nuova squadra ai tifosi. Lo hanno deciso il presidente Francesco Rossiello e il sindaco Michele Abbaticchio per evitare problemi dovuti al Covid 19. Rossiello e Degli Esposti si attiveranno sul calcio mercato per allestire una squadra competitiva. L’obiettivo dei pugliesi è la salvezza. Presto inizieranno i lavori per la ristrutturazione dello Stadio “Degli Ulivi”, che dovrà essere adeguato alla normativa della Lega Pro. Il Bitonto dovrà giocare molto probabilmente le prime gare casalinghe della prossima stagione, in campo neutro.