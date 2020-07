Il Crotone promosso in Serie A

- Nella trentaseiesima giornata di Serie B il Crotone vince 5-1 a Livorno ed è promosso in Serie A dopo due anni. I calabresi sono secondi in classifica da soli con 65 punti. Nel primo tempo al 12’ in gol i toscani con Trovato di destro. Al 31’ il Crotone pareggia con Zanellato di sinistro.Al 35’ la squadra di Giovanni Stroppa va in vantaggio con Simy, tiro rasoterra. Al 40’ Gerbo con un tocco al volo realizza la terza rete. Nel secondo tempo al 10’ il quarto gol dei calabresi con Molina, tiro da pochi metri. Al 14’ Simy su rigore dato per un fallo di Sainte sullo stesso Simy permette al Crotone di segnare il quinto gol.Lo Spezia pareggia 0-0 a Cremona ed è terzo a 57 punti. Il Pordenone non va oltre il 2-2 ad Ascoli ed è quarto a 56 punti. Il Frosinone perde 3-2 in casa col già promosso Benevento e non riesce a fare il salto di qualità in classifica. Il Cittadella va ko 4-1 a Verona col Chievo ed è sesto con 52 punti. L’Empoli vince 4-2 a Salerno ed è settimo a 51 punti in zona play off. Il Venezia supera 1-0 allo Stadio “Penzo” la Juve Stabia e fa un passo in avanti importante verso la salvezza.Positivo il debutto di Oddo sulla panchina del Perugia che vince 2-0 a Chiavari con l’Entella e con 45 punti è fuori dalla zona play out. Il Cosenza prevale 2-1 allo Stadio “San Vito-Luigi Marulla” sul Pisa ed è terzultimo a 40 punti. Il Trapani vince 1-0 in Sicilia col Pescara ed è penultimo con 38 punti.