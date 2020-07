Il Lecce sfida in trasferta il Bologna

- Domani alle 17,15 il Lecce sfiderà in trasferta il Bologna nella trentaseiesima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto difficile. Gli emiliani dopo la sconfitta 1-0 fuori casa con l’Atalanta cercheranno di vincere per tentare di avvicinarsi alla zona Europa League. I pugliesi dopo la vittoria 3-1 allo Stadio “Via del Mare” col Brescia devono ottenere i tre punti per restare in corsa verso la salvezza. Nel Lecce il tecnico Fabio Liverani dovrà rinunciare a Farias e Babacar infortunati. Esterni Barak e Saponara. Regista Mancosu. In attacco Lapadula e Falco.Nel Bologna l’allenatore Sinisa Mihajlovic non potrà contare su Tomlyasu e Bani per problemi muscolari. Sulle fasce Poli e Orsolini. Trequartista Soriano. In avanti Sansone e Barrow. Nell’andata il Bologna vinse 3-2 a Lecce. Nell’ultimo precedente in Serie A a Bologna tra le due squadre, il 18 Settembre 2011 vinse il Lecce 2-0. I salentini passarono in vantaggio al 37’ del primo tempo con Giacomazzi e raddoppiarono al 15’ del secondo tempo con Grossmuller. Domani allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna si giocherà a porte chiuse per il Covid 19.