Il Parma sarà ceduto a una famiglia del Qatar

- Alla fine del Campionato di Serie A il Parma sarà ceduto per il 51% delle quote a una famiglia del Qatar il cui leader è Hisham Al Mana. L’intesa raggiunta porterà in 5 anni all’acquisto del 100% delle quote societarie. I dirigenti attuali della società emiliana rimarranno proprietari del 49% di quote. Guido Barilla entrerà dalla prossima stagione nel Consiglio di Amministrazione.Nei prossimi 5 anni ci saranno investimenti da parte di Hisham Al Mana per circa 63 Milioni di Euro. Dal 3 Agosto si aprirà una nuova era per il Parma con l’importante possibilità di riuscire forse a competere con le grandi squadre del torneo. Hisham Al Mana è molto ambizioso e il futuro per la società emiliana si presenterà davvero ottimo al termine di questa stagione. Manca solo la firma, ma il Parma cambierà sicuramente proprietà molto presto.