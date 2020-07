Il Lecce sfida in trasferta il Cagliari

Il Lecce giocherà domani sera alle 19,30 a Cagliari nella trentaduesima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto insidiosa. I sardi dopo il pareggio 0-0 a Firenze cercheranno di vincere per avvicinarsi alla zona Europa League. I pugliesi dopo il successo 2-1 in casa con la Lazio devono ottenere un risultato positivo per fare un passo in avanti fondamentale verso la salvezza. Il tecnico del Lecce Fabio Liverani dovrà rinunciare a Meccariello e Lapadula inforunati e a Rossettini influenzato. Esterni Tachtisidis e Barak.Regista Mancosu. In attacco Falco e Babacar. L’allenatore del Cagliari Walter Zenga non potrà contare su Ceppitelli, Oliva Pereiro e Pellegrini infortunati. Sulle fasce Nainggolan e Rog. Trequartista Lykogiannis. In avanti Simeone e Joao Pedro. Nell’ultimo prevedente in Serie A a Cagliari tra le due squadre il 26 Febbraio 2012 vinse il Lecce 2-1. Passarono in vantaggio i salentini al 44’ del primo tempo con Muriel. Nel secondo tempo al 5’ pareggiarono i sardi con Larrivey su rigore. Al 17’ Bertolacci realizzò la rete decisiva per i pugliesi. L’ultima vittoria del Cagliari fu il 28 Novembre 2010, 3-2. Al 7’ del primo tempo il Cagliari segnò con Matri. Al 15’ raddoppiò ancora Matri. Al 28’ i sardi realizzarono il terzo gol con Canini. Nel secondo tempo il Lecce segnò al 9’ con Olivera e accorciò le distanze al 36’ con Di Michele. Nell’andata il Cagliari pareggiò 2-2 a Lecce. La partita si giocherà a porte chiuse per il Covid 19.