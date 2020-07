Italia vince contro l'India la partita dei marò

- L'arbitrato internazionale si è espresso sul caso dei due Marò, chiudendo così un contenzioso con l'India durato 8 anni. Il Tribunale, infatti, ha stabilito che l'India non potrà applicare la propria giurisprudenza nei confronti di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sul caso Lexie, in quanto svolgevano funzioni militari.L'Italia, comunque, dovrà riconoscere all'India un indennizzo economico, che dovrà essere stabilito dai due Paesi per aver violato la libertà di navigazione comportando così la perdita di vite umane dei pescatori del Kerala, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e da altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony.