La Puglia sin prepara a 'rivivere' le sagre

- La Puglia cerca di mettersi alle spalle il lockdown causato dal coronavirus, con il governatoreche, dopo l'incontro svoltosi nel pomeriggio con CNA, ANCI, UPI PUGLIA, CASA ARTIGIANI PUGLIA, CLAI PUGLIA, CONFARTIGIANATO PUGLIA, CONFCOMMERCIO PUGLIA, CONFESERCENTI PUGLIA, CGIL, CISL E UIL, ASSOCIAZIONI LUMINARISTI PUGLIESI, ANESV, ANESV PUGLIA BASILICATA, ASSOCIAZIONE REGIONALE FESTE PATRONALI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE, UNAV, ASSOCIAZIONE BANDE DA GIRO PUGLIA, ASSPIPuglia, ha emanato l'ordinanza che prevede la ripresa di sagre e feste popolari, con gli uffici regionali che sono impegnati affinché vengano stabilite delle linee guida da seguire.Sul tema l'epidemiologoha voluto specificare che: "Una Festa popolare è l’insieme di alcune attività per le quali esistono già delle linee guida. In questa direzione stiamo cercando di offrire agli amministratori locali delle indicazioni più chiare per facilitare lo svolgimento di feste e sagre in piena sicurezza”.