MAPO Travel: Puglia regina dell’estate, Calabria vera sorpresa

BARI - È la Puglia la regina dell’estate targata Mapo Travel. Il tour operator traccia un primo resoconto della stagione più difficile degli ultimi 20 anni.“L’emergenza Covid ha interrotto anni di sostanziale tutto esaurito e di continua crescita– La riapertura dei confini regionali e il miglioramento della situazione hanno riacceso la voglia di vacanza degli italiani che hanno scelto soprattutto il Mare Italia, con particolare riguardo alle regioni del Sud”.La vera sorpresa di questo 2020 è però la Calabria. Il tour operator ha segnato un aumento importante delle prenotazioni per i villaggi e le strutture calabresi con il TUI Magic di Pizzo Calabro su tutti.“Il TUI Magic è la nota più positiva della stagione, con una netta crescita delle richieste e delle prenotazioni. Al primo posto nelle vendite resta comunque la Puglia, da sempre core business di Mapo. Il Mapo Village Plaia di Ostuni e l’Isola di Pazze Resort di Marina di Ugento sono ad ora i nostri best seller con un’occupazione su buoni livelli sia a luglio che ad agosto”, continua Marangi.A preoccupare sono invece la quasi totale assenza di turisti stranieri, la burocrazia legata ai Bonus vacanze e l’incognita sui mesi di settembre e ottobre.“Vogliamo rassicurare tutti –Per la tutela della salute di tutti i viaggiatori, soprattutto per i turisti più anziani, abbiamo lavorato incessantemente in questi mesi per innalzare i livelli di sicurezza delle nostre strutture che sono pronte ad accogliere gli ospiti e i gruppi che da sempre scelgono Mapo per i mesi di settembre e ottobre”.Mapo Travel ha anche modificato i termini delle proprie policy per consentire alle agenzie di viaggio e al cliente finale di acquistare un pacchetto con la certezza di poter annullare o ricevere un rimborso in caso di mancata partenza.