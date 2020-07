Msc: "Pronti a ripartire, aspettiamo l'ok del governo"

MILANO - "Msc crociere è pronta a ripartire, attendiamo solo l'autorizzazione del governo che auspichiamo possa arrivare a breve"., managing director Italia di Msc crociere rilancia la palla al governo per il via libera definitivo che consentirebbe la ripartenza in Italia delle crociere e recuperare almeno uno scampolo di stagione estiva. "Abbiamo lavorato molto in questi mesi allo sviluppo di un protocollo per garantire la salute dei crocieristi e degli equipaggi", continua Massa."Siamo dunque pronti per ripartire in sicurezza e armare due navi, un'operazione complessa che comporta richiamare migliaia di persone" spiega, sottolineando che "questa estate sulle navi di Msc crociere lavoreranno oltre mille marittimi italiani".L'obiettivo per Msc come per Costa crociere è ripartire attorno a metà agosto.