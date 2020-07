Play Off Lega Pro: in B ci va il Reggio Audace, Bari ko in finale

FRANCESCO LOIACONO - Nella finale dei Play Off di Lega Pro il Bari ha perso 1-0 fuori casa contro il Reggio Audace. Nel primo tempo al 3’ Varone di testa ha centrato il palo per gli emiliani. Kargbo con un tiro in diagonale ha colpito il palo. Radrezza è andato vicino al vantaggio. Nel Bari Antenucci ha sfiorato il gol. Costantino non ha inquadrato la porta.





Nel secondo tempo al 5’ il Reggio Audace è passato in vantaggio con Kargbo di testa. Al 12’ annullato un gol ad Antenucci del Bari per un fallo di mano. Laribi ha sfiorato il pareggio. Costantino ed Antenucci non hanno avuto fortuna. Al 92’ espulso l’allenatore del Bari Vincenzo Vivarini per proteste.





Sconfitta forse immeritata per il Galletto che anche nella prossima stagione giocherà in Lega Pro. Il Reggio Audace è tornato in Serie B dopo 21 anni. Grande festa a Reggio Emilia, molta delusione a Bari.