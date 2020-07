Play Off, Lega Pro: Ternana, l'Alessandria, il Padova, la Triestina e il Potenza si qualificano per il primo turno della fase nazionale

Nei play off di Lega Pro per la promozione in Serie B si sono giocate le partite del secondo turno di girone.La Ternana ha pareggiato per 1-1 in casa col Catania e si è qualificata per il primo turno della fase nazionale, per la miglior posizione in classifica. I siciliani sono passati in vantaggio nel primo tempo al 45’ con Biondi, tiro di destro. Nel secondo tempo gli umbri hanno pareggiato al 37’ con Ferrante di testa su cross di Furlan. L’Alessandria ha vinto 3-2 in casa col Siena e si è qualificata. Nel primo tempo in gol i piemontesi al 5’ con Arrighini, tiro da pochi metri su passaggio di Chiarello. Al 13’ i toscani hanno pareggiato con Gerli, tiro da centrocampo. Nel secondo tempo l’Alessandria è ritornata in vantaggio al 32’ con Eusepi di testa su cross di Eleuteri.Il Siena ha di nuovo pareggiato con D’Ambrosio di destro. Al 41’ i piemontesi hanno segnato il gol decisivo con Sartore, tiro in diagonale. Il Padova ha vinto 1-0 in casa con la Feralpi Salò e si è qualificato. Determinante per la squadra veneta la rete segnata al 24’ del secondo tempo dal brasiliano Ronaldo di sinistro. La Triestina ha vinto 1-0 a Bressanone col Sud Tirol Alto Adige e si è qualificata. Decisivo per la squadra alabardata il gol realizzato al 35’ del secondo tempo da Brivio di destro. Il Potenza ha pareggiato 1-1 in casa col Catanzaro, e si è qualificato per la miglior posizione in classifica rispetto ai calabresi. Nel primo turno della fase nazionale inizierà a giocare il Monopoli, giovedì 9 Luglio. La squadra che i pugliesi incontreranno, sarà decisa dal sorteggio che sarà effettuato nei prossimi giorni, tra le squadre che si sono qualificate.