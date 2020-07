Il Lecce sfiderà al Via del Mare la Lazio

Domani sera alle 19,30 il Lecce sfiderà in casa la Lazio nella trentunesima giornata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto insidiosa. La squadra di Simone Inzaghi dopo il ko 3-0 allo Stadio “Olimpico” con il Milan, cercherà i tre punti per non farsi distaccare troppo in classifica dalla solitaria capolista Juventus. I bianconeri sono primi con 75 punti, sette in più della Lazio, seconda a 68 punti. I pugliesi dopo la sconfitta 4-2 in trasferta col Sassuolo, devono vincere per fare un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza.Nel Lecce il tecnico Fabio Liverani dovrà rinunciare a Tatchtsidis squalificato e Lapadula infortunato. Esterni Petriccione e Shakov. Regista Mancosu. In attacco Falco e Babacar. Nella Lazio saranno assenti Correa, Luiz Felipe e Marusic per problemi muscolari. Rientreranno Immobile e Caicedo dopo la squalifica. Sulle fasce Milinkovic Savic e Parolo. Trequartista Luis Alberto. In avanti Immobile e Caicedo. Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce tra le due squadre, il 10 Dicembre 2011 vinse la Lazio 3-2. Nel primo tempo all’11’ andarono in vantaggio i pugliesi con Di Michele su rigore. Al 28’ i biancocelesti pareggiarono con Klose. Nel secondo tempo al 2’ la Lazio andò di nuovo in gol con Cana. Al 13’ il Lecce pareggiò con Ferrario e al 41’ la Lazio realizzò la rete decisiva con Klose. L’ultima vittoria dei salentini allo Stadio “Via del Mare” in Serie A è stata l’1 Maggio 2005, 5-3.Nel primo tempo al 6’ andò in vantaggio il Lecce con Dalla Bona su rigore. Al 30’ la Lazio pareggiò con Rocchi. Al 45’ i pugliesi si portarono di nuovo in vantaggio con Vucinic. Nel secondo tempo al 7’ i biancocelesti ristabilirono la parità con Rocchi e andarono ancora in gol al 13’ di nuovo con Rocchi. Al 26’ i salentini pareggiarono con Diamoutene e riuscirono a vincere la gara con due gol di Vucinic, il primo al 33’ e il secondo al 37’. La partita si giocherà a porte chiuse.