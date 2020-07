"Poggiofranco fuori controllo"

BARI - Sono di via Nicola Dell'Andro, a Poggiofranco, delle foto che ci lasciano senza parole. Ancora una volta l'incivile e il vandalo colpiscono, danneggiando chi non ha colpe ovvero i più piccoli."Aree giochi per bambini trasformate in vere e proprie latrine (come qualcuno direbbe a Bari) con rifiuti di ogni genere sparsi ovunque. Parliamo di cattive abitudini di gruppi di ragazzi che soprattutto la sera sono soliti spostare in quell'area fregandosene del rispetto di qualsiasi regola" -"Purtroppo però non solo rifiuti. Le giostrine per bambini lì presenti sono state rotte senza nessun motivo. Cosa c'è di bello o divertente nel distruggere delle giostrine dedicate ai più piccoli? Ora ci troviamo di fronte ad un duplice problema: la necessità di riparare le giostrine per permettere ai tantissimi bambini che le frequentano di divertirsi, ma soprattutto di prevenire che ciò possa verificarsi di nuovo. I cittadini ci chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e la presenza di telecamere. Chiediamo dunque al Sindaco di farsi carico di questa segnalazione al fine di risolvere il problema. È davvero un peccato vedere quell'area in quelle condizioni",