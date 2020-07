Serie B: il Crotone secondo, Spezia terzo

Nella trentaquattresima giornata di Serie B il Crotone vince 1-0 in casa col Pordenone ed è secondo a 61 punti, nella corsa verso la promozione diretta in Serie A. Per i calabresi decisivo il gol al 45’ del primo tempo di Simy di testa su cross di Molina. Lo Spezia vince 1-0 a Livorno ed è terzo a 56 punti. Determinante per i liguri la rete realizzata al 4’ del secondo tempo da Mastinu su punizione.Il Frosinone non va oltre il 2-2 interno con la Juve Stabia e non riesce a fare un salto di qualità in classifica. La Salernitana supera 4-1 in Campania il Cittadella ed è in zona play off. Il Chievo va ko 1-0 a Cremona ed è nono a 47 punti. L’Entella pareggia 1-1 in Liguria col Pisa ed è dodicesima a 44 punti. L’Ascoli vince 1-0 allo Stadio “Cino e Lillo Del Duca” con l’Empoli e abbandona la zona play out. Il Pescara pareggia 1-1 a Venezia ed è quintultimo a 41 punti. Il Trapani vince 2-0 in Sicilia col Benevento ed è terzultimo con 35 punti. Il Cosenza vince 2-1 allo Stadio “San Vito-Luigi Marulla” col Perugia ed è penultimo a 34 punti.