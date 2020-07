Lavori pubblici, Vizzino: “Accolta la nostra proposta, stop ai ribassi ingiustificati. Bisognerà tener conto del prezzario regionale”

“Le imprese pugliesi non dovranno più subire la mannaia dei lavori pubblici da eseguire con ribassi incomprensibili. Con la legge n. 16 del 7 luglio 2020, infatti, la Regione Puglia ha stabilito che per le opere e i lavori pubblici che gli enti e le stazioni appaltanti intendono realizzare sul territorio pugliese è fatto obbligo il riferimento al prezzario della Regione Puglia. Sono le parole diQuesto – così come da noi auspicato in più occasioni – significa che è stato impresso uno “stop” ai prezzi bassi che rischiavano di continuare a mettere in ginocchio il sistema delle imprese.Adesso, però, il compito più difficile resta quello della vigilanza su ciò che faranno enti locali e qualsiasi altra stazione appaltante. Proprio per questo, invito gli imprenditori interessati a segnalarmi qualsiasi situazione anomala, scrivendo alla mail: