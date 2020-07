Show Dior a Lecce, musica e danza con la Notte della Taranta

LECCE - Da Ferma Zitella a Kalinifta l’inno dei pizzicati in grico. Sarà uno show con le i suoni, le voci e la danza della Notte della Taranta protagonisti della sfilata DIOR CRUISE 2021 in programma in piazza Duomo a Lecce il 22 luglio alle 20:45 che il mondo potrà seguire in streaming su dior.com.Un percorso musicale e artistico che attraverso le voci della tradizione salentina racconterà il Salento più autentico. Una narrazione del dolore vissuto dalle donne tarantate fino al riscatto e alla gioia della donna contemporanea che torna a stupirci, ad accogliere la meraviglia del mondo, impegnata a costruire un nuovo senso di comunità, riconoscendo il valore dell’unicità.L’Orchestra Popolare, eccellenza della musica salentina nel mondo, sarà diretta dal maestro concertatore Paolo Buonvino che in questi mesi, con la consulenza artistica dell’etnomusicologo Daniele Durante, ha composto la colonna sonora che accompagnerà la sfilata delle modelle DIOR.Sulla cassa armonica di piazza Duomo saliranno Enza Pagliara, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano e Consuelo Alfieri, Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga, Salvatore Cavallo Galeanda Roberto Chiga, Alessandro Chiga, Carlo De Pascali, Valerio Combass Bruno, Roberto Gemma, Gianluca Longo, Peppo Grassi, Alessandro Monteduro, Antonio Marra, Attilio Turrisi, Leonardo Cordella, Giuseppe Astore, Nico Beradi. E tra le luminarie dei fratelli Parisi ci sarà anche il Corpo di Ballo della Taranta che porterà in scena una performance di danza trascinante e coinvolgente con i ballerini: Lucia Scarabino, Laura Boccadamo, Cristina Frassanito, Serena Pellegrino, Mihaela Coluccia, Luigi Campa, Francesco Porcelluzzi, Marco Martano, Fabrizio Nigro, Stefano Campagna.Orchestra Popolare La Notte della Taranta diretta da PAOLO BUONVINORicerca: Daniele DuranteVoci: Enza Pagliara, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano e Consuelo Alfieri, Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga, Salvatore Cavallo GaleandaTamburelli: Roberto Chiga, Alessandro Chiga, Carlo De PascaliBasso elettrico: Valerio Combass BrunoFisarmonica: Roberto GemmaMandola: Gianluca LongoMandolino: Peppo GrassiPercussioni: Alessandro MonteduroBatteria: Antonio MarraChitarra battente: Attilio TurrisiOrganetto: Leonardo CordellaViolino: Giuseppe AstoreFiati: Nico BerardiCorpo di Ballo della TarantaCoordinamento: Luigi CampaDanzatrici: Lucia Scarabino, Laura Boccadamo, Cristina Frassanito, Serena Pellegrino, Mihaela ColucciaDanzatori: Francesco Porcelluzzi, Stefano Campagna, Fabrizio Nigro, Marco Martano