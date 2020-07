Soldati americani in Italia a casa?

Il presidente ha chiesto al ministro Pompeo di risolvere il quesito. Bene, 12.500 marines torneranno in patria risparmiando - ha detto Minuch - centinaia di milioni di dollari. Mentre il ministro Pompeo sta girando il mondo per vedere quali e quante nazioni sono dalla parte degli Stati Uniti in caso di guerra tra Cina e USA, al Pentagono stanno studiando la possibilita' di portare a casa i marines americani (circa 30mila) dall'Italia.





Alla Casa Bianca risate multiple: in Italia sono piu' per la Russia che per gli Stati Uniti...

Il ministro Minuchic (quello che controlla i trilioni della cassa USA) ha inviato un rapporto al presidente Trump: "Attualmente abbiamo 32 mila 500 soldati americani, che dovrebbero difendere quella nazione da un eventuale attacco dei russi. Germania e Russia sono d'accordo in tutto. Suggerisco di riportare a casa i nostri soldati".