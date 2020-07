Tennis: a Perugia Sonego e Galovic volano in finale

Nella prima semifinale del torneo di tennis maschile di Perugia Lorenzo Sonego ha vinto 6-4 6-4 contro lo spagnolo Carlos Taberner. Nella seconda semifinale Matteo Gigante ha perso in tre set con il croato Viktor Galovic. Nel primo set il croato si è portato sul 5-0 con forti rovesci e precisi dritti. Gigante con tenacia ha ottenuto il punto. Ma Galovic si è imposto 6-1. Nel secondo set Matteo ha esibito ottimi passanti incrociati e colpi da fondo campo. Si è aggiudicato 6-1 questa fase di partita. Nel terzo set grande equilibrio, 2-2.Però Galovic con le demivolèe e i pallonetti ha vinto 6-2 questo set e tutto l’incontro. Tra le donne nella prima semifinale Stefania Rubini ha superato 6-1 6-3 Nuria Brancaccio. Nella seconda semifinale Lucia Bronzetti è stata eliminata 6-4 6-4 dalla russa Ljudmila Samsonova, che è la numero 307 nella classifica mondiale WTA. Luigi Grafas presidente del Tennis Club Perugia ha dichiarato:” Il livello di tennisti e tenniste in questo torneo è eccellente. Questo evento ha una dimensione internazionale. Va tutto bene per la sicurezza dopo il calo di contagi per il Covid 19”.