Foggia: Anelli e Gentile potrebbero rimanere in rossonero

Il presidente del Foggia Roberto Felleca sta iniziando a programmare la prossima stagione. Presto incontrerà il tecnico Ninni Corda per decidere su una sua eventuale conferma. Il difensore Anelli potrebbe restare al Foggia. Il capitano Gentile sarebbe entusiasta di rimanere nella squadra pugliese. Felleca ha contattato il Cagliari: i sardi sono proprietari del cartellino dell’esterno greco Kourfalidis, il quale ha disputato un buon campionato in Serie D nel Foggia, prima che il torneo fosse annullato per l’emergenza Coronavirus.Felleca punta a convincere la società sarda a confermare anche per la prossima stagione il prestito di Kourfalidis. Interesse per l’attaccante Dell’Agnello del Como. Felleca contatterà Salvi, Cittadino Gerbaudo e Carboni, i quali sono stati tra i calciatori migliori del Foggia in D fino a Marzo. Dovrà trovare con loro l’intesa economica per farli rimanere in Puglia. Sarà importante acquistare un portiere, due difensori due centrocampisti e due attaccanti. L’obiettivo è ambizioso. Il Foggia punta a disputare nella prossima stagione un torneo di vertice, sarà importante essere competitivi per cercare di ottenere la promozione in Serie C.