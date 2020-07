Nella semifinale del torneo di esibizione di tennis maschile di Berlino in Germania sul cemento nell’hangar dello storico aereoporto Tempelhof, Jannik Sinner, numero 73 al mondo nella classifica ATP ha vinto 7-6 6-2 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nei quarti di finale Sinner ha superato 6-3 7-6 il russo Karen Khachanov. Sinner sfiderà in finale l’austriaco Dominic Thiem che ha sconfitto 7-6 6-3 il tedesco Tommy Haas.Nel torneo di esibizione di Reggio Emilia Andreas Seppi ha vinto 3-6 7-6 10-4 contro Gianluca Mager. Stefano Travaglia ha battuto 6-3 6-3 Alessandro Giannessi. Tra le donne nel torneo di esibizione di Berlino in Germania la ceca Petra Kvitova ha vinto 3-6 6-4 10-5 con la tedesca Andrea Petkovic. La lettone Anastasja Sevastova ha superato 6-1 6-1 l ‘ ucraina Elina Svitolina.