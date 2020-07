Monopoli: Massimo Cerri non è più il direttore sportivo

In Lega Pro il direttore sportivo del Monopoli Massimo Cerri ha rescisso il contratto con la società pugliese. Era vincolato con il Monopoli fino a Giugno 2021. Per il momento in attesa del suo successore, il segretario Giuseppe Sipone avrà le funzioni di direttore sportivo. Contatti con Alfio Pelliccioni, che è stato già al Monopoli dal 2017 al 2019, mentre nelle due ultime stagioni ha lavorato come direttore sportivo del Cesena in Lega Pro.Dovrebbe restare a Monopoli il tecnico Beppe Scienza. Per quanto riguarda il calcio mercato sembrano molto probabili le conferme del centrocampista Giorno e della mezzala Carriero per i quali si dovrà trovare l’intesa economica. Si cercherà anche di far restare a Monopoli l’attaccante Fella e la punta Jefferson. Dovrebbero rimanere in Puglia inoltre il terzino Tazzer e l’esterno Rota. Il difensore Pecorini è stato ceduto alla Pro Sesto in Lega Pro. Interesse per l’attaccante Ferri Marini del Potenza. Il patron dei biancoverdi pugliesi Onofrio Lopez cercherà di trovare l’accordo con il mediano Donnarumma per farlo restare nella città del Gabbiano. Sarà allestita per la prossima stagione una squadra molto competitiva. L’obiettivo è la qualificazione ai play off.