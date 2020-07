Torino-Roma 2-3: vittoria in rimonta per i giallorossi

(credits: As Roma Fb)

Allo stadio Olimpico di Torino, partita spettacolare tra i granata e la Roma che s'impone per 3-2 al termine di 90 minuti entusiasmanti e ricchi di emozioni e colpi di scena. Di Dzeko, Smalling e Diawara i gol degli uomini di Fonseca. A firmare le reti granata sono stati Berenguer e Singo.La partita entra subito nel vivo con il Torino che passa in vantaggio dopo meno di un quarto d'ora con Berenguer. La Roma non si fa abbattere e trova subito il gol del pareggio con Dzeko. Al 23' un colpo di testa di Smalling porta avanti i giallorossi che, prima dell'intervallo, hanno la possibilità di mettere immediatamente al sicuro il risultato con Kolarov che, però, colpisce il palo.Nel secondo tempo, però, le emozioni continuano. Diawara firma il 3-1 giallorosso su rigore, ma il Torino trova la forza di riaprire tutto con Singo ma il risultato non cambia. La Roma porta così a casa i tre punti che le assicurano la conquista aritmetica del quinto posto in classifica.