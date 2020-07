Turco: “Parco del Mar Piccolo occasione di rilancio per Taranto"

BARI - “Abbiamo raggiunto un risultato straordinario per la Puglia e l’intera provincia di Taranto: il Parco del Mar Piccolo finalmente esiste e da oggi mettiamoci al lavoro per valorizzarlo. Un’area da 6mila ettari, ricadenti nei Comuni di Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, San Giorgio Jonico, Statte e Taranto che può e deve rappresentare una occasione di valorizzazione e di crescita per le nostre bellezze naturali. Taranto e la sua terra sono anche questo: gioielli da scoprire e da tutelare. Ringrazio il collega Gianni Liviano per aver dato avvio al progetto, con una apposita raccolta firme, e l’assessore Alfonso Pisicchio per aver contribuito in tempi rapidi al disegno di legge”. Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia,, commentando l’ok del Consiglio Regionale all’approvazione del ddl sul Parco del Mar Piccolo.