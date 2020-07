3bmeteo: ondata di caldo africano, fino a 40°C al Centrosud. Prossima settimana temporali anche forti

BERGAMO – “L’ondata di calore su tutta Italia, durerà qualche giorno colpendo soprattutto il Centrosud ma anche al Nord si registreranno temperature piuttosto elevate con marcata sensazione afosa”. A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio che spiega: “Un campo anticiclonico di matrice nordafricana ha preso possesso del Mediterraneo, estendendo la propria influenza verso l'Europa centrale. Tra mercoledì e sabato clou del caldo, con temperature che sfioreranno anche i 40°C”.“L'afflusso di aria calda, proveniente da Marocco e Algeria, favorirà un generale incremento delle temperature, un po' a tutte le quote. I valori massimi tenderanno facilmente a salire fino a 35-37°C su molte località di pianura da Nord a Sud, fino a sfiorare la soglia dei 40°C sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, nel materano e sul Tavoliere delle Puglie, a Cosenza, nonché a Terni e nelle valli comprese tra Roma, Viterbo e Rieti. Qualche grado in meno lungo le coste, grazie alle brezze, ma in serata e nelle ore notturne l'afa si farà decisamente sentire”.– “Dal 2 al 4 agosto l'alta pressione tenderà a cedere piuttosto bruscamente al Centronord, per il passaggio di una perturbazione nordatlantica. Assisteremo così a una passata temporalesca sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali: il mix tra alte temperature ed elevati tassi di umidità costituirà un notevole serbatoio energetico a disposizione per la genesi di fenomeni temporaleschi anche violenti, con grandinate, colpi di vento e bruschi cali termici” - concludono da 3bmeteo.