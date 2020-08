Le scuole riapriranno nonostante "sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano". Sono le parole del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, contro il sindacato: "Tornare a scuola è fondamentale soprattutto per i ragazzi di famiglie fragili - continua il Ministro. Non farlo significherebbe lasciarli per strada".