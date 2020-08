Barbara D'Urso pronta al suo ritorno in tv

MILANO - La regina della televisione italiana, Barbara D'Urso, dopo un'estate in vacanza tra scatti hot e cene con amici, è pronta al suo ritorno in tv con il 'triplete' di programmi televisivi. Su Canale 5, infatti, dal 7 settembre riparte il talk show 'Pomeriggio Cinque', dal 13 settembre 'Domenica Live' e la sera spazio a 'Live Non è la D'Urso', con ospiti, servizi esclusivi e interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, cultura e politica ma non mancheranno le sorprese.

Queen Barbara, regina degli ascolti, con la professionalità e la simpatia che la contraddistingue, tornerà ad allietare l'autunno televisivo di Mediaset. E come dice lei, col cuore!