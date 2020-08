Bari, corso gratuito in operatore della ristorazione

BARI - Il Tratto d'Unione organizza in collaborazione con l’I.P.S.S.A.R. “Armando Perotti” il corso gratuito di "Operatore della Ristorazione - preparazione degli alimenti e allestimento piatti" destinato a 18 giovani in possesso di licenza media e con età inferiore ai 18 anni, per conseguire l'attestato di qualifica professionale, rilasciato dalla Regione Puglia, valido su tutto il territorio nazionale ed europeo, spendibile nel mercato del lavoro o in ambito scolastico e la Certificazione HACCP, la disciplina che si occupa dell’igiene e della sicurezza del settore alimentare. Il corso triennale è riconosciuto e sostenuto dallo Stato, dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia nell’ambito del Por Puglia FESR-FSE 2014-2020, avviso pubblico OF/2019 “Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale” – Avviso n. OF/2019 dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia, A.D. n. 1132 del 23/06/2020 pubblicato sul BURP n. 96/2020.Il corso vuole contrastare l’abbandono scolastico e si rivolge soprattutto a quei ragazzi che hanno lasciato gli studi o pensano di lasciare gli studi dopo bocciature, debiti formativi e insuccessi con lo scopo di formare una figura professionale che si occupa di svolgere attività relative alla preparazione dei pasti con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala. La figura in uscita è una professionalità di entry level del panorama del settore ristorativo. Interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Il profilo professionale sarà specializzato nella creazione di ricette del bacino mediterraneo utilizzando il cibo quale strategia di integrazione civica e culturale nell’ottica che una società multiculturale è un’opportunità di crescita e arricchimento e diverse cucine sono l’espressione della cultura di un popolo rappresentando scambio di esperienze che accrescono competenze reciproche. Si tratta di una figura con competenze polifunzionali estremamente attuale e con possibili e concreti sbocchi lavorativi.Il percorso è articolato in 3200 ore suddivise in tre anni di frequenza. Ad ogni allievo verrà riconosciuta un’indennità pari ad € 1,00 per ogni ora di effettiva presenza. I corsisti fuori sede usufruiranno del rimborso spese viaggio.Il modulo d’iscrizione è reperibile presso le segreterie dell’Associazione Il Tratto d'Unione o presso il sito www.iltrattodiunione.it.La domanda su apposito modulo e completa degli allegati previsti dovrà essere consegnata entro metà settembre 2020 alla segreteria dell’Associazione Il Tratto d'Unione con sede operativa in Bari, alla via G. Amendola, 79 dalle ore 9,00 – 13,00 previo appuntamento.Associazione Il Tratto d’Unione – sede operativa in Via G. Amendola, 79 (BA).Tel: 0809905046Cell e whatsapp: 3516761218E-mail: info@iltrattodiunione.it