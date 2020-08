Psicologi a scuola per garantire la ripresa delle lezioni in presenza: "Pronti ad intervenire nel sistema”

BARI - “La ripresa delle lezioni in presenza sarà un momento delicatissimo, per tutti, studenti, docenti, personale non docente e genitori. Bene ha fatto il Ministero a prevedere il supporto psicologico obbligatorio per garantire una ripresa in totale sicurezza. Finalmente si cominciare a riconoscere la psicologia imprescindibile per la tutela della salute. Noi siamo assolutamente pronti a fare la nostra parte”. Così il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Pugliacommenta il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 prodotto dal Ministero dell’Istruzione e rivolto alle organizzazioni sindacali.“L’Ordine della Puglia per anni ha sollecitato una legge finalizzata a garantire la presenza di uno psicologo scolastico” -“e ad ottobre dell’anno scorso finalmente il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la norma, anche se siamo ancora in attesa dei regolamenti attuativi e al finanziamento della legge approvata nel 2009. Il protocollo varato dal Ministero sia l’occasione per accelerare questo processo e far sì che lo psicologo a scuola non ci sia solo nella fase di ripresa delle lezioni, ma diventi professione da assumere ed inserire stabilmente nel fabbisogno organico scolastico”.L’Ordine degli Psicologi della Puglia offre sin da subito la propria disponibilità all’Ufficio Scolastico Regionale “per attivare il tavolo tecnico istituzionale permanente, previsto dall’art. 13 bis della legge, spazio di confronto finalizzato a garantire una programmazione annuale degli interventi sin dall’apertura del nuovo anno scolastico” -“Manca un mese e mezzo all’inizio, non c’è molto tempo”, aggiunge il presidente degli psicologi pugliesi, “ma noi siamo pronti e a totale disposizione”.