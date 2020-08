Calcio: il Taranto acquista Rizzo e Marsili

Trattative col Carpi per l’attaccante Michele Evacuo e con l’Arzignano per la punta Davide Cais. Interesse per il fantasista Domenico Aliperta della Turris. Il presidente Massimo Giove e il direttore sportivo Francesco Montervino stanno allestendo una squadra molto competitiva per la prossima stagione. L’obiettivo del Taranto è cercare di raggiungere a Maggio del 2021 la promozione in Lega Pro.





In Serie D il Taranto ha acquistato il difensore Gianmarco Rizzo del 1994 dal Fasano. Ingaggiato anche il centrocampista Massimiliano Marsili del 1987 dal Bitonto. Interesse per l’attaccante Adam Ouattara dell’Acireale e per il terzino Antonio Guastamacchia del Savoia. Ceduto il difensore Luigi Manzo al Messina in Serie D. Contatti col portiere Luciano Pitarresi dell’Acireale.