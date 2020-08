Tennis: a Palermo Camila Giorgi vola in semifinale, sconfitte Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani

Nei quarti di finale del torneo di tennis donne WTA di Palermo Camila Giorgi ha vinto 4-6 7-6 6-3 contro l’ucraina Dajana Yastremska e si è qualificata per la semifinale. Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata 6-1 4-6 6-1 dall’estone Anette Kontaveit. Sara Errani ha perso 6-4 6-1 contro la francese Fiona Ferro. La croata Petra Martic ha superato 7-6 7-6 la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.L’ucraina Elina Svitolina la belga Kiki Bertens, la rumena Simona Halep e la russa Svetlana Kuznetsova non parteciperanno agli Usa Open dal 31 Agosto al 13 Settembre. Tra gli uomini lo svizzero Stan Wawrinka 35 anni giocherà due tornei a Praga in Repubblica Ceca nelle settimane del 17 e del 24 Agosto.