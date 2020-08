Juventus: Cr7 ha segnato 132 reti in Champions League

Con i due gol realizzati a Torino al Lione nel ritorno degli ottavi di finale Cristiano Ronaldo della Juventus ha segnato 132 gol in Champions League. Ecco altri record di Ronaldo nelle Coppe Europee. Nel 2013/14, 17 gol in Champions League. Record di gol nella fase a gironi di Champions League, 67gol. Record di vittorie in finale di Champions League, 5 vittorie.Ronaldo stato l’unico calciatore a segnare in tre diverse finali di Champions League.Cr7, inoltre, è stato l’unico calciatore a segnare nelle 6 partite della fase a gironi di Champions League, l’unico calciatore a segnare in 11 partite consecutive di Champions League. E’ stato anche l’unico giocatore a segnare 10 gol contro una singola squadra in Champions League. Record di gol nelle Coppe Europee con il Real Madrid, 450 gol. Record di presenze nella squadra dell’anno di UEFA.com, 14 presenze nel 2004, 2017 e 2019.