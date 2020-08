Coronavirus: 19 nuovi casi in Puglia, 2 di rientro da Grecia e Rep.Ceca

BARI - In lieve rialzo la curva dei contagi da Covid-19 in Puglia. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa checosì suddivisi: 1589 nella Provincia di Bari; 390 nella Provincia di Bat; 681 nella Provincia di Brindisi; 1268 nella Provincia di Foggia; 610 nella Provincia di Lecce; 290 nella Provincia di Taranto; 34 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17-08-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/jC6GnDichiarazione dei direttori generali asl Bari e Foggia Dichiarazione del DG della ASL Bari,: “Nella giornata odierna abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività al Sars- Cov2. Di questi, una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell’attività di triage in struttura sanitaria. Il Dipartimento di Prevenzione resta impegnato nel lavoro di tracciamento e di sorveglianza epidemiologica”.Dichiarazione del DG Asl Foggia,: “Oggi in provincia di Foggia si registra un solo nuovo caso, di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti”.