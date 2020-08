Covid, aumentano i contagi: 947 positivi in Italia

MILANO - Continuano a salire i positivi da coronavirus. In Italia si sono registrati 947 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute, la Lombardia torna a guidare la classifica dei nuovi casi (sono 174), seguita dal Lazio a 137 e dal Veneto a 116. In Puglia invece sono stati registrati 2931 test per l'infezione da Covid e sono stati registrati 35 casi positivi: 14 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce.