Billionaire, positivi al covid: chiude la discoteca di Flavio Briatore

OLBIA - Sarebbero 50 i dipendenti in isolamento del Bilionaire, la nota discoteca in Sardegna di Flavio Briatore, dopo che sei persone sono risultate positive al coronavirus.

Il locale dell'imprenditore è stato chiuso il 17 agosto scorso in aperta polemica con le ultime ordinanze restrittive del sindaco di Arzachena. Ma Briatore non ci sta e dal suo profilo social attacca il Sindaco di Arzachena: ''Negli altri locali ballano tutti sui tavoli e non fa rispettare il decreto del governo. Ha aspettato che il mio locale chiudesse e questo non l'ho accetto.